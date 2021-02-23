شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يلغي نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الثلاثاء، إلغاء نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاماً للرجال والسيدات، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وكان من المقرر إقامة بطولة الرجال في رومانيا اعتباراً من 30 يونيو بينما كانت ستقام بطولة السيدات في روسيا البيضاء، اعتباراً من 21 يوليو.

والعاصمة الرومانية بوخارست واحدة من 12 مدينة ستستضيف بطولة أوروبا للكبار التي تأجلت من 2020 إلى صيف العام الحالي، ويتوقع أن يتخذ اليويفا قراراً بشأن خططه لهذه البطولة في الخامس من مارس/ آذار.

وقال «يويفا» في بيان: اتخذت اللجنة التنفيذية في اليويفا هذا القرار بناء على القيود المفروضة حالياً على سفر الفرق. أيدت الاتحادات الأعضاء في اليويفا هذا القرار رغم شعورنا جميعاً بالأسف لعدم إقامة مسابقات للشباب هذا الموسم. تأتي صحة وسلامة اللاعبين الشبان في المقام الأول في ظل الظروف الراهنة. (وكالات)