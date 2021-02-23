شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة نحو تحقيق الأمن المائى.. ننشر تقرير "زراعة النواب" حول قانون الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نص تقرير لجنة الزراعة بمجلس النواب حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والمنتظر مناقشته خلال جلسته العام يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ويأتى مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

وجاء مشروع قانون الموارد المائية والرى ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوصالقوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائيةبما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.