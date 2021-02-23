بوريس جونسون: يجب التعايش مع كورونا

لندن ـ وكالات: قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح، مضيفا أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن. وقال أمام البرلمان “السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول، إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا، على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا”.

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