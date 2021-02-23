المرور تعلن قرب افتتاح لجان طبية صباحية تخص اجازات السوق

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن قرب افتتاح لجان طبية صباحية تخص اجازات السوق.

وقالت المرور في بيان لها، إنه "بتوجيه من قبل مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين بالتنسيق مع كافة الدوائر من اجل تسهيل الاجراءات للمواطنين تم التنسيق من قبل مديرية المرور مع دائرة العيادات الطبية الشعبية لافتتاح لجان فحص طبية في الدوام الصباحي".



وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق بين مديريتنا ودائرة العيادات الشعبية لافتتاح لجان طبية صباحية قريباً في مجمعات تسجيل المركبات (الرستمية، الغزالية، التاجيات، الحسينية) وتعمل ضمن اوقات الدوام الرسمي صباحاً".