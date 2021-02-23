الجمارك تكشف عن دراسة لزيادة رسوم بعض السلع والبضائع

بغداد - ياسين صفوان - كشفت هيئة الجمارك، الثلاثاء، عن دراسة لزيادة الرسوم على بعض السلع والبضائع، مؤكدة أن إيرادات الجمارك لعام 2020 تقدر بأكثر من تريليون دينار عراقي.

وقال معاون مدير قسم الشؤون القانونية في الهيئة، احمد جاسم، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الهيئة تتوقع حصول زيادة في الايرادات لهذا العام تقدر بتريليوني دينار"، لافتاً الى أن "الجباية والجمارك تعملان حتى في الحظر الشامل أو الجزئي في جميع المنافذ الحدودية".

وأضاف أن "الزيادة رغم استمرار الاعفاءات الجمركية للسلع والبضائع الأردنية وحسب الجداول المتفق عليها مع العراق ضمن الاتفاقية العراقية الأردنية"، مبيناً أن "هناك دراسة لزيادة الرسوم على بعض السلع والبضائع".