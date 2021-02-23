اعتقال 9 نساء خططن لهجمات إرهابية في الفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش في الفلبين اعتقال 9 نساء ضمن مجموعة على صلة بقيادات جماعة "أبو سياف" الإرهابية كانت تخطط لهجمات انتحارية في البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن من بين النساء المعتقلات شقيقة حاطب هاجان سوادجان، أحد قادة أبو سياف، وبناته الثلاثة.

وقتل سوادجان في يوليو /تموز الماضي خلال تبادل لإطلاق النار مع جنود في بلدة باتيكول بإقليم سولو.



وأضاف البيان أنه "عثر بحوزة النساء على مواد لصنع القنابل شملت كبسولات تفجير ومسامير وبطاريات وهواتف محمولة ومسودة لخطتهن"

وأوضح الجنرال كورليتو فينلوان، الذي يرأس القيادة الغربية للقوات المسلحة الفلبينية، أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة نفذت العملية في إقليم سولو بجنوب البلاد بموجب مذكرات تفتيش في الساعات الأولى من الجمعة الماضية.

وأشار فينلوان إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال تسع انتحاريات محتملات على صلة ببعض قادة وأعضاء جماعة أبو سياف.

وعلى مدى عقود نفذت جماعة أبو سياف، التي تتخذ من سولو قاعدة لها، عمليات خطف وهجمات بقنابل ونهب،وفي 2014 أعلنت الولاء لتنظيم داعش الإرهابي.

وتعتبر السلطات الفلبينية أن سوادجان هو العقل المدبر لهجوم انتحاري نفذه إندونيسيان على كنيسة في سولو في يناير/ كانون الثاني من عام 2019 أدى لمقتل أكثر من 20 وإصابة أكثر من 100 من بينهم مدنيين وجنود.