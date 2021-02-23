"آيدكس" يعزز مكانة أبوظبي على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعزز معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، مكانة أبوظبي على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية، وخلق المزيد من الفرص والعوائد الاقتصادية.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن معرض الدفاع الدولي "آيدكس" يعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية، وخلق المزيد من الفرص والعوائد الاقتصادية في إطار تنفيذ خطط الإمارة الطموحة نحو المزيد من التنوع الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها في كل القطاعات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال:" يجسد "آيدكس" قدرة إمارة أبوظبي على استضافة واحد من أكبر المعارض الدفاعية العسكرية في العالم، خاصة خلال المتغيرات الراهنة، وآثار وتداعيات جائحة كوفيد 19 على مختلف دول العالم".

وأوضح، "أن "أيدكس" منذ انطلاقته بات يمثل رافدا جديدا للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، كونه يساهم في خلق فرص جديدة للصناعات الدفاعية الوطنية وإطلاق منصة رائدة للصناعات الدفاعية العالمية، ما يعزز مكانة أبوظبي في مجال تجارة المعدات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي".

أضاف رئيس اقتصادية أبوظبي:" نعمل على تقديم كل سبل الدعم لمعرض آيدكس من خلال الجهود المشتركة مع مجلس توازن الاقتصادي بهدف تعزيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي بما يسهم في توفير كافة السبل والممكنات التي تكفل بناء قاعدة صناعية متقدمة تخدم القطاع الدفاعي ومختلف القطاعات الحيوية في الإمارة".

وأكد أن معرض "آيدكس" يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على النمو المتواصل والمستدام حيث تندرج الصناعات الدفاعية ضمن توجه استراتيجي يستهدف تنويع الاقتصاد وإضافة محركات نمو قوية الأمر الذي أعطى المعرض قيمة اقتصادية مهمة تتميز بعائدات ناتجة عن الصفقات الضخمة التي يتم إبرامها بين الدول والشركات العالمية خلال المعرض.

وأضاف أن "آيدكس" يمثل محطة هامة لتعزيز قيم التسامح والشراكة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم.

وأشار إلى أن المعرض يعد منصة هامة للقاء الشركات المعنية بمعدات الدفاع والخبراء المعنيين بهذا المجال لتبادل الآراء حول أفضل السبل لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام والاستقرار الدولي والدفع بعجلة التطوير والتنمية في مختلف المجالات.

وأكد محمد علي الشرفاء، أن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تمتلك المقومات الكاملة التي تؤهلها الى تحقيق الريادة في الصناعات الدفاعية في المستقبل من خلال الدعم الكبير التي توليه القيادة الرشيدة في إطار الدفع بمنظومة الابتكار والاستثمار في الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة في تطوير مختلف الصناعات الدفاعية المتقدمة على أرض الإمارات.