بريطانيا.. عدد قياسي من العمال الأجانب المغادرين في 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشارت بيانات رسمية إلى أن نحو مليون شخص ولدوا خارج بريطانيا ربما غادروا البلاد العام الماضي، إذ يبدو أن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكبر موجة مغادرة للعمال الأجانب على الإطلاق.

وأظهرت أرقام من "المكتب الوطني للإحصاء"، اليوم الثلاثاء، أن عدد العمال في بريطانيا، ممن ولدوا في الخارج، انخفض بنحو 795 ألفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما انخفض عدد المقيمين من مواليد الخارج الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما بنحو مليون شخص.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا، وكانت الأكثر تضررا من بين الاقتصادات الكبرى.

وتعرضت بعض القطاعات التي كانت توظف في السابق أعدادا كبيرة من العمال الأجانب لضرر أشد.

وجاءت أرقام اليوم من مسح رسمي لسوق العمل في بريطانيا، وليس من بيانات الهجرة الرئيسية التي جرى تعليقها بسبب الجائحة.