وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يلتقي عددا من كبار ضيوف آيدكس 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، الثلاثاء، عددا من كبار ضيوف معرض آيدكس 2021.



والتقى محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، الثلاثاء، عددا من ضيوف المعرض بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة والوفود المرافقة للضيوف.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، رحب وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، بكل من نيبويشا ستيفانوفيتش وزير الدفاع الصربي، وشارلامبوسبيتريدس وزير الدفاع القبرصي، وألكسندر ميرونيوك نائب وزير الدفاع الأوكراني.

وأشاد بمستوى العلاقات القائمة بين الإمارات وبلدانهم خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما تمت مناقشة فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ودور المعرض في تعزيز الصناعة الدفاعية، باعتباره حدثا عسكريا عالميا يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية، ويرأسه كبار المسؤولين وصناع القرار العسكريين من دول المنطقة.

من جانبهم أشاد الضيوف خلال اللقاء بمستوى تنظيم معرض آيدكس وما يحظى به من حضور واهتمام رغم تحديات جائحة "كورونا".