شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: 4 حالات وفاة و335 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت السعودیة الیوم الثلاثاء تسجیل اربع حالات وفاة بالإضافة إلى 335 إصابة مؤكدة جدیدة بفیروس كورونا.



وقالت وزارة الصحة السعودیة في التقریر الیومي حول مستجدات الفیروس "ان حصیلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 6470 متوفى و375668 مصاب".

واضافت "ان عدد حالات التعافي ارتفع لیصل الى 366735 حالة بعد تسجیل 323 حالة شفاء جدیدة".