30 عامًا بلا مأوى.. إنقاذ مشرد هرب من أبنائه للشارع بكفرالشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

سجلت حملة "كفرالشيخ بلا مشردين"، اليوم الثلاثاء، مأساة جديدة لأحد المشردين في العقد السابع من عمره، يأوى في شوارع مدينة كفرالشيخ منذ 3 عقود من الزمان.

عضو الحملة محمود أبوالحسن، أوضح لـ"الخليج 365"، أن فريق الحملة أثناء عمله رصد تواجد أحد المشردين في شوارع مدينة كفرالشيخ، يأوى في شارع المصنع، وبالقرب منه تبين أنه هادئ الطباع، ويتحدث بشكل عادي، ويتجاوب مع أي شخص يحدثه، ما جعلهم كأعضاء الحملة ينصتون له، ويرصدون حالته.

أضاف عضو الحملة أن المذكور كان يقيم بمحافظة بني سويف، وبدأت مشاكله مع أسرته منذ 30 عامًا، عقب وفاة زوجته، حيث دبت الخلافات مع أبنائه، ووصل الأمر إلى تعدي أحدهم عليه، مهددًا إياه بذبحه، ما لم يترك المسكن، وبناءً عليه تعرض لصدمة نفسية جعلته يترك مسقط رأسه بمحافظة بني سويف.

وقال أبوالحسن إنه عقب مغادرة مسقط رأسه، أصبح يجوب المحافظات بحثًا عن مكان آمن في الشارع ليمكث فيه، وأصبح منذ هذا الوقت مشردًا، استقر به الحال أخيرًا في محافظة كفرالشيخ.

تحرك فريق الإغاثة لإنقاذ الحالة بعد عرض الأمر على اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وجرى إيداعه بإحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة، بسيارة مخصصة من ديوان عام محافظة كفرالشيخ.​