فودافون مصر توقع مذكرة تفاهم لشراء حصة فى شركتي مصارى وبيي للخدمات المالية الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

وقعت اليوم فودافون مصر مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية المالكة لشركتى بيي ومصاري للمدفوعات الإلكترونية تمهيداً لاكتتاب شركة فودافون مصر في زيادة رأس مال كلاً من شركتي بيي ومصاري بحصة تبلغ ٢٠٪ في كل من الشركتين، بحسب بيان من فودافون.

وقالت فودافون مصر إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات وذلك بالإضافة إلى استثمارات فودافون مصر في الشبكة لتحسين الخدمة، تعزز من دعم التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالي في المجتمع المصري.

وكان رئيس شركة فودافون العالمية فى زيارته لمصر ومقابلته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أشار إلى زيادة الاستثمارات فى السوق المصرى خاصة في مجال التحول الرقمي وإتاحة مزيد من الخدمات لتحقيق الشمول المالى، وأشار إلى إمكانية أن تكون مصر مركزا هاما لهذه الخدمات في قارة إفريقيا وإمكانية التوسع إقليميا وتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل دعم تحقيق رؤية 2030 للدولة المصرية.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر و كريم عيد رئيس القطاع التجاري لشركة فودافون مصر ورشا الأزهرى رئيس القطاع المالي وأيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية لفودافون مصر وخالد محمد محمود عضو مجلس إدارة شركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة مجموعة ام ام جروب وأيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي.

وتقضى المذكرة بالبدء فى عملية الفحص النافي للجهالة، في واحدة من أهم صفقات سوق الخدمات المالية الرقمية المصري عن طريق اكتتاب فودافون مصر في زيادة رأس مال كلاً من شركتى بيي ومصاري بالقيمة الاسمية بما يوازي حصة تبلغ ٢٠٪ من أسهم كل شركة، وحال إتمام هذه الصفقة تلتزم شركتى بيي ومصاري بكافة الاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصري دون تغيير.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسارع نمو حجم أعمال الشركتين ومساهمة شركة فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كلاً من الشركتين والإستفادة من خبرات فودافون في قارة أفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة بيي وشركة مصاري. وتعد فودافون مصر رائدة شبكات المحمول التى قدمت خدمات المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية ضمن خدمات فودافون كاش.

قال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الشركة تسعى لزيادة الاستثمار فى مصر.

وأضاف عبد الله، أن "اختيار مجال خدمات المدفوعات الرقمية يأتى تماشيا مع اهتمام فودافون مصر الدائم بتطوير وتنوع الخدمات المقدمة للعملاء وأيضا إتاحة فرص جديدة للموزعين وشركائنا فى النجاح، لزيادة منافذ التوزيع وانتشار الخدمات، مما يسهل على العميل ويعطيه تجربة أفضل فى مجال المعاملات والخدمات الرقمية".

وتعد شركتى بيي ومصاري من أهم شركات قطاع المدفوعات الإلكترونية العاملة في السوق المصري منذ أكثر من عشر سنوات حيث يقدمان أكثر من ٨٠٠ خدمة مدفوعات عن طريق أكثر من ١١٠ ألف نقطة بيع. وتساهم الشركتان في تنفيذ ونشر مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.