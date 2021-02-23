انتهاكات إسرائيلية للسيادة اللبنانية بحرا وجوا

أقدمت 3 زوارق حربية إسرائيلية على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة أقصاها 260 مترا، حيث ألقى أحد العناصر قنبلتين فوق البقعة البحرية المذكورة، حسب ما أعلنه بيان للجيش اللبناني. وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان ثانٍ اليوم إلى قيام 4 طائرات استطلاع من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بانتهاك سيادة الأجواء الجنوبية اللبنانية، منفذة طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب عموماً، وعلى الأثر تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفل».



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