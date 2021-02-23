في إيران … ضريبة على المشاهير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:25 مساءً - منذ 54 دقيقة

قرر البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، فرض ضريبة مالية على المشاهير الذين يزيد دخلهم السنوي عن أكثر من ملياري ريال إيراني (ثمانية آلاف دولار أمريكي)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وقالت الوكالة: إن ”أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) صوتوا في جلسة علنية مساء اليوم، خلال استعراض تفاصيل مشروع قانون الموازنة لعام 2021، على فرض ضرائب على المشاهير الذين يزيد دخلهم عن ملياري ريال إيراني سنويا“.

وقال رحيم زارع المتحدث باسم اللجنة بإعداد الموازنة وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: ”للمرة الأولى، قرر البرلمان فرض ضريبة على المشاهير في الموازنة العامة للبلاد“.

وأضاف زارع: ”لقد كانوا معفيين من الضرائب قانونا من أي دخل لديهم، لكننا وضعنا سقفا لإعفائهم الضريبي في الموازنة“.

وكانت اللجنة الاقتصادية وإعداد الموازنة قد حددت في وقت سابق سقفا للإعفاء الضريبي قدره خمسة مليارات ريال سنويا للأنشطة المتعلقة بالمنشورات التعليمية والأنشطة الفنية مثل التمثيل، والتي تم تخفيضها باقتراح من أحد أعضاء البرلمان وبموافقة البرلمان إلى ملياري ريال إيراني.

ويواصل البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، منذ أيام، التصويت على فقرات الموازنة العامة للبلاد الذي يبدأ في 21 مارس المقبل، وذلك بعدما صوت الأسبوع الماضي على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة المعدل من قبل الحكومة.