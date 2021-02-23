إيهاب أمير: تلقيت عرضا لغناء مقدمة مسلسل جديد قبل أن يتحول إلى عرض للتمثيل

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان إيهاب أمير أن تجربته الأولى في التمثيل لم تكن مبرمجة، بل تحولت من عرض لتقديم أغنية مقدمة لمسلسل إلى المشاركة في تشخيص دور بطولي.

ويشارك إيهاب أمير في مسلسل إلى جانب كل من فاتى جمالي، وسعد موفق، وفاطمة الزهراء بناصر، وحسناء الطمطاوي، وعبد الإله عاجل، وجواد العلمي، وكمال الكاظمي.

وصرح إيهاب لبرنامج “إيتي بالعربي” أنه اتفق مع طاقم مسلسل “السر القديم” لكتابة أغنية مقدمته، وغنائها، قبل أن تعرض عليه المشاركة في التشخيص.

وقال إيهاب إنه يحاول تقديم أفضل ما لديه في المجال الفني، عموما، متمنيا أن تنال تجربته الأولى في التمثيل رضى الجمهور.

وتشهد الدراما المغرببة استقطاب أسماء من عالم الغناء، إذ إلى جانب إيهاب، يخوض زهير بهاوي أولى تجارب في التمثيل، والأمر للفنانة سميرة بلحاج.