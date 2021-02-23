استئنافية طنجة تؤجل النظر في قضية مقتل الطفل عدنان

جدة - عبدالحي حسين - في أولى جلسات الاستئناف أرجأت استئنافية طنجة، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية قاتل الطفل عدنان، إلى غاية 23 مارس المقبل، نظرا إلى غياب دفاع المتهم.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة قد قضت بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل، عدنان بوشوف، الذي توبع بتهم “الاغتصاب، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة، وتشويهها، والتغرير بقاصر، وهتك عرضه بالعنف”.

في حين، قررت هيأة الحكم في الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف في طنجة، إدانة ثلاثة متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية، قدرها ألف درهم، وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة بجنحة عدم التبليغ.