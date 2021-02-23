“التشامبيونزليغ”.. الوداد يستهل دور المجموعات بالفوز خارج القواعد

جدة - عبدالحي حسين - نجح فريق الوداد الرياضي في تحقيق نتيجة الفوز خارج القواعد علی حساب فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي برسم أولی مبارياته في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأنهی الوداد النصف الأول من المواجهة، التي احتضنها ملعب 11 نونبر بلواندا، بالتعادون من دون أهداف بعد تضييع الكعبي ضربة جزاء في الدقيقة 36.

خلال الجولة الثانية، حاول الوداد توقيع هدف الفوز بهدف عدم تضييع النقاط في رحلة البحث عن الظفر بتأشيرة الاستمرار في المسابقة، وهو المبتغی الذي نجح فيه بفضل هدف المهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 71.

وحقق الوداد هدف الفوز بأنغولا قبل شد الرحال صوب بوركينافاسو بأريحية كبيرة ومعنويات مرتفعة تحسبا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي يوم 28 من الشهر الجاري.