افتتاح مركز إغاثة جديد بالطريق السيار وسعي لإطلاق 16 على طول شبكة الطرق السيارة الوطنية

جدة - عبدالحي حسين - في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المديرية العامة للوقاية المدنية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ترأس عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء، مراسم تدشين مركز الإغاثة على الطريق السيار بوزنيقة، بحضور الجنرال دوديفيزيون، المدير العام للمديرية العامة للوقاية المدنية، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

وسيعقب هذا الافتتاح، التشغيل لثماني مراكز أخرى للإغاثة بالطرق السيارة في كل من طنجة، والعرائش، وتيط مليل، وسلا الجديدة، وبرشيد، وآسفي، ومراكش، وأركانة، بالإضافة إلى اثنتين آخرين قيد البناء، في كل من أمسكرود، وخريبكة.

وفي نهاية سنة 2021، ستكون الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمديرية العامة للوقاية المدنية، قد قامتا ببناء وتجهيز 16 مركز للإغاثة على طول شبكة الطرق السيارة الوطنية، وسط رهان بأن تتحسن بشكل كبير مدة تدخل فرق الوقاية المدنية على شبكة الطرق السيارة.

يُذكر أن الميزانية المخصصة لهذه العملية خلال سنتي 2020-2021 تقدر ب 30 مليون درهم، وسط سعي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على تعزيز استراتيجيتها الخاصة بالسلامة على الطرق السيارة، عن طريق توفير الموارد المادية والتكنولوجية والبشرية اللازمة، إضافة إلى التعاون الوثيق مع جميع الجهات الفاعلة والمتدخلة على مستوى شبكة الطرق السيارة.