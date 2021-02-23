وكالة الأنباء الجزائرية تعترف “سهوا بـ”الصحراء المغربية”- صورة

جدة - عبدالحي حسين - وسط حالة العداء الذي تناصبه للمغرب، وتحولها لبوق ينقل كل التصريحات المناوئة لوحدته الترابية، “سقطت” وكالة الأنباء الجزائرية في الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية خبرا عن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وعنونته بـ”الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للمسار الأممي لحل النزاع في الصحراء المغربية”.

الصحراء “المغربية” سقطت “سهوا”، كذلك، من وكالة الأنباء الجزائرية في صياغتها للخبر المتعلق بالتصريحات الأمريكية حول مستجدات تعاطيها مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، قبل أن تعود لمحو الخبر واستبدال “المغربية” بـ”الغربية”.

وأثارت وكالة الأنباء الجزائرية، موجة جدل، بعدما كتبت “الصحراء المغربية” قبل أن تتراجع عن المصطلح بما يتماشى مع دعم النظام في الجارة الشرقية اللامحدود للطرح الانفصالي.

“الخطأ” الذي وقعت فيه وكالة الأنباء الجزائرية، جر غضب مسؤولي الجارة الشرقية على رئيس وكالة الأنباء الجزائرية، ومنهم من وصل به الانزعاج من وصف الصحراء بـ”المغربية” إلى المطالبة بإقالة مدير الوكالة.

