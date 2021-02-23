الامارات.. 3 ملايين و480 ألفا من سكان الدولة حصلوا على لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قدَّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لقاح كورونا إلى 3 ملايين و480 ألفا و415 من السكان وبنسبة 44.89% من الفئة المستهدفة.



كما تم تقديم اللقاح لـ 57.66% من إجمالي سكان الإمارات لمن هم فوق 60 سنة.

وكشفت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، أنَّ عدد الفحوصات تجاوز أكثر من 29 مليوناً.

وأكدت أن دولة الإمارات تقوم بتطوير أنظمتها الوقائية وإجراء تقييم مستمر للمعطيات وبالأخص الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي وذلك بغرض تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعمل على تفعيل مستشفيات ميدانية تتماشى مع أفضل المعايير الصحية العالمية بهدف رفع الطاقة الاستيعابية في القطاع الصحي.

وفي هذا الإطار تم تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية وسيتم تشغيل المزيد في المرحلة المقبلة في مختلف أنحاء الإمارات، إذ سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة 7 مستشفيات.

وأضافت: "لاحظنا انخفاضا تدريجيا لأعداد الحالات المسجلة في الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين وذلك نتيجة لتطبيق جميع البروتوكولات الوطنية التي تم الإعلان عنها في السابق بالإضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة في مختلف المناطق وهي مؤشرات جيدة تدل على تحسن الوضع الوبائي بشكل عام ونتمنى أن يستمر هذا الانخفاض في الفترة المقبلة".

وأكدت أن المناعة الجماعية هي جزء من مراحل الحماية غير المباشرة من مرض معدي وتحدث عندما تكتسب نسبة كبيرة من المجتمع مناعة لعدوى معينة كأخذ التطعيم فعندما تصبح غالبية السكان محصنة مناعياً ضد مرض معدي فإن ذلك سيؤدي إلى توفير حماية غير مباشرة للأشخاص غير المحصنين ضد هذا المرض في المجتمع بسبب قلة انتشار المرض.

وتابعت: "نؤكد في هذا الصدد على مدى فاعلية اللقاحات التي تم اعتمادها في الدولة وبأنها آمنة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لذا فإننا ننصح ونشجع الجميع لأخذ اللقاح فهو طريقنا الآمن للتعافي".

وذكرت أن المختصين في الجهات الصحية قاموا بمراجعة وتحديث لإجراءات إنهاء عزل المصابين بكوفيد-19 أو المخالطين لهم والتي تتضمن إلزامية خضوع المخالطين للحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام متتالية حتى في حال أجروا مسحة وكانت نتيجتها سلبية.