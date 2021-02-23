رغم الادعاءات الكاذبة.. دولة الإمارات تمد يد الخير الصومال (فيديوجراف)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديوجراف بأنه انتشرت عدة إدعاءات كاذبة عن الإمارات خلال الساعات الأخيرة الأخيرة.



وأوضح الفيدوجراف بأن وزير الإعلام الصومالي ادعى تدخل الإمارات في شئون بلاده.

كما أن شيخ قبيلة هبر جعلو الصومالية اعتذر عن تلك التصريحات مؤكدا إنسانية أبو ظبي ببلاده، ولكن.. ماذا قدمت الإمارات الصومال مؤخرا.. حيث ساهمت في بناء الجيش الصومالي من أجل مواجهة الإرهاب و تدريب الآلاف من الصوماليين من أجل تحقيق هذا الهدف .

وكشف الفيديوجراف أيضااً بأنها فتحت جسور لتقديم الاغاثات الإنسانية وقت حدوث المجاعة وافتتحت مستشفيات لعلاج الصوماليين المتضررين من كورونا و حفرت آبار لاستخراج المياة لإنقاذ الصوماليين من العطش.. رغم الادعاءات الكاذبة لوزير الإعلام الصومالي لن تتراجع عن دورها، ومن المتوقع إرسال مساعدات إماراتية جديدة للصومال مستقبلا.