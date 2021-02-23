الإمارات للشحن الجوي تستعرض إمكانياتها في "جلفود 2021"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تشارك الإمارات للشحن الجوي في معرض "جلفود 2021" حيث نجحت في تقديم بعض عملائها من الشركات الصغيرة من جميع أنحاء العالم إلى كبريات شركات توريد الأطعمة والمشروبات في هذا الحدث.



ودعت الناقلة خلال مشاركتها هذا العام بعضا من شركائها وعملائها في قطاع الشحن لعرض إمكاناتهم اللوجستية بشكل مشترك ضمن جناحها.

وتدعم الإمارات للشحن الجوي جانبا مهما من الخدمات اللوجستية العالمية عبر الحدود في تجارة الأغذية والمشروبات ونقل الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية واللحوم والمكونات الغذائية والأغذية والمشروبات الجاهزة للاستهلاك على رحلاتها عبر القارات الست فيما استمرت الإمارات للشحن الجوي خلال عام الجائحة في أداء مهامها الحيوية المتمثلة في الحفاظ على سلسلة نقل المواد الغذائية ولعبت دورا مهما في المحافظة على الأمن الغذائي وضمان تدفق ثابت من الإيرادات للمجتمعات التي تصدر الأغذية والمنتجات.

وخلال المدة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2020 نقلت الإمارات للشحن الجوي يوميا ما يزيد على 600 طن من المواد الغذائية والمشروبات على رحلاتها فيما ساعدت في جلب أكثر من 125 ألف طن من المواد الغذائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ما ساعد في المحافظة على سلاسل التوريد للمواد الغذائية من دون انقطاع خلال الجائحة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تتمتع الإمارات للشحن الجوي بميزات تفضيلية تتيح لها نقل المواد الغذائية وغيرها من المنتجات سريعة العطب عبر العالم وذلك بفضل شبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 130 مدينة وأسطولها الحديث من طائرات الجسم العريض.

وتضمن الناقلة من خلال منتجها المتخصص "إيميريتس فريش Emirates Fresh" حفاظ المواد الغذائية على نضارتها أثناء الرحلة من المنشأ إلى الوجهة.