شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرعية»: الحوثي يطيل أمد الحرب ويفاقم الوضع الإنساني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنيين الدكتور أحمد بن مبارك المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على المليشيا الحوثية ومن ورائها إيران لوقف التصعيد العسكري في مأرب والرضوخ لدعوات السلام. وأكد خلال لقاءات منفصلة في الرياض مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وسفير بريطانيا، والقائم بأعمال السفارة اليابانية اليوم (الثلاثاء) أن استمرار السلوك الحوثي الإجرامي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم الوضع الإنساني. واتهم المليشيات الحوثية بأنها غير جادة في السلام وأن هجومها العسكري في مأرب وقصفها للمدنيين والنازحين يثبت أن قرارها مرهون بيد النظام الإيراني.

وطالب وزير الخارجية بضرورة الضغط على المليشيا لتدرك بأن العنف لا يولد إلا العنف، وأن القتل لا يولد إلا القتل، وأن وهم ونشوة القوة يتلاشيان أمام إرادة وتصميم اليمنيين، مجدداً التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن.

فيما عبر غريفيث من جانبه عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة مأرب، مؤكدا أن التفاوض هو الحل الذي يلبي طموحات اليمنيين، وإنهاء الحرب في اليمن.