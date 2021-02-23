شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تشكو روسيا للمحكمة الأوروبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة القضائية في أوكرانيا اليوم (الثلاثاء) مباشرتها ملاحقة روسيا قضائياً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال محددة الأهداف ضد أشخاص يشتبه بأنهم معارضون.

وأوضحت المحكمة التي تتخذ مقرا في ستراسبورغ أنه بحسب الشكوى فقد ارتُكبت عمليات الاغتيال في روسيا وعلى أراضي دول أخرى خارج وضع نزاع مسلح. وأفادت بأن هذه الشكوى بين الدول التي تسمح لبلد بملاحقة بلد آخر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي التاسعة التي ترفعها كييف ضد موسكو، ولفتت إلى أن 4 منها لا تزال قيد النظر في المحكمة التابعة لمجلس أوروبا التي تعد أوكرانيا وروسيا بين أعضائها.

وتتهم الحكومة الأوكرانية روسيا بعدم إجراء تحقيقات في هذه الاغتيالات وترتيب عمليات تمويه متعمّدة لعرقلة الجهود الرامية إلى البحث عن المسؤولين.