شكرا لقرائتكم خبر عن جورجيا: اعتقال زعيم المعارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما تشهد البلاد أزمة سياسية شائكة منذ انتخابات العام الماضي، اعتقلت الشرطة الجورجيةاليوم (الثلاثاء)، زعيماً للمعارضة واستخدمت الغاز المسيل للدموع في عملية دهم عنيفة لمقر حزبه. وأظهرت مشاهد تلفزيونية، نيكا ميليا زعيم الحركة الوطنية المتحدة أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، خلال اقتياده من مقر حزبه لوضعه في الحبس الاحتياطي قبل محاكمته.

تزامن ذلك مع استخدم المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصاره وقادة جميع الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في المبنى منذ الأربعاء الماضي.

وكان برلمان جورجيا انتخب -وسط غياب للمعارضة- وزير الدفاع السابق إيراكلي جاريباشفيلي رئيساً للحكومة أمس الأول خلفا لجيورجي جاخاريا الذي استقال بعد شهرين فقط من توليه منصبه وسط أزمة سياسية داخلية متصاعدة عقب انتخابات برلمانية في أكتوبر الماضي.