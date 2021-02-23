شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: التحقيق مع متهمين بتهريب مهاجرين إلى تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحالت النيابة العامة المصرية اليوم (الثلاثاء) 4 متهمين من محافظتي أسيوط والمنوفية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين إلى تركيا.

وذكرت نيابة شرق القاهرة أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، موضحة أن الجماعة تعمل وفق تنظيم معين، يتمثل في استقطاب الراغبين بالهجرة، وتولي توفير تأشيرات السفر، وإيواء المهربين في تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ80 ألف جنيه للمهاجر الواحد.

وارتكب المتهمون جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال مواطن بطريقة غير مشروعة إلى اليونان عبر تركيا.