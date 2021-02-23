شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية والتوطين» تطلق نسخة محدثة من تطبيق «تدبير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركة /E11/ النسخة المحدثة من التطبيق الذكي «تدبير» الذي تقدم من خلاله مراكز الخدمة «تدبير» جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة في أي وقت ومكان بما يحقق راحة المتعاملين.

ويتوافر التطبيق في متجري أبل ستور وجوجل بلاي، حيث يتيح للمتعاملين اختيار العمالة المساعدة بما يناسبهم من حيث جنسية العامل والفئة العمرية وسنوات الخبرة وغيرها من الاختيارات التي تلبي احتياجات المتعاملين من العمالة المساعدة بمختلف فئاتها والبالغ عددها 19 فئة.

ويتيح التطبيق للمتعامل خاصية استعراض جميع مراكز الخدمة تدبير الموزعة على مستوى الدولة مع تحديد الموقع الجغرافي لكل مركز والاطلاع على الباقات التي توفرها المراكز ومميزات كل باقة والعروض التي يوفرها المركز.

كما يتيح التطبيق الاطلاع على السير الذاتية للعمالة المساعدة في كل مركز وفيديو تعريفي بها فضلاً عن إمكانية إجراء مقابلة مع العامل الذي يقع الاختيار عليه.

ويوفر التطبيق كذلك خاصية الاطلاع على عقود العمل والتوقيع عليها إلى جانب الاطلاع على المستندات المطلوبة كافة ورسوم كل خدمة مع إتاحة الفرصة للمتعاملين لتقييم المركز والخدمات التي يقدمها.