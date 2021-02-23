شكرا لقرائتكم خبر عن بوعصيبة يشيد بتألق بوجاتشار ويتوقع مزيداً من النجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية بنجاحات فريق الإمارات في الطواف العالمي، معتبراً قيادة السلوفيني تادي بوجاتشار من فريق الإمارات، لصدارة طواف الإمارات 2021، خير بداية للفريق الذي يتوقع منه مزيداً من الانتصارات والنتائج الطيبة خلال مراحل الطواف.

وأضاف بوعصيبة: «متابعتي الدقيقة لمستوى السلوفيني تادي بوجاتشار خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً بعد فوزه بطواف فرنسا الأخير، جعلتني أتوقع أن يكون لهذا الدراج رغم صغر سنه كلمة في طواف الإمارات الحالي».

وأكد أن الطواف سيشهد مزيداً من النتائج الطيبة لدراجي فريق الإمارات خلال المراحل المقبلة من الطواف، كما سيشهد ميلاد نجوم وأبطال جدد من المشاركين الذين يمثلون أهم وأشهر فرق الدراجات على مستوى العالم.

وأشاد بوعصيبة بالمستوى الرائع لتنظيم الحدث من قبل اللجنة المنظمة متمثلة في كل المجالس الرياضية على مستوى الدولة، متوقعاً نسخة استثنائية تبهر العالم تساهم في إبراز إمكانات وقدرات دولة الإمارات بما تمتلك من طبيعة خاصة وشكل حضاري مميز.

وأشار إلى أن اللجنة العليا القائمة على تنظيم النسخة الثالثة قبلت التحدي، وأكدت قدراتها وجاهزيتها على تنظيم الحدث الذي يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

وتوقع بوعصيبة أن تكون النسخة الحالية هي النسخة الأهم في تاريخ الطوافات الدولية، لكونها تجمع كوكبة من أهم النجوم رياضة الدراجات وأشهر الفرق المحترفة في اللعبة على مستوى العالم.

وذكر أن اتحاد الإمارات للدراجات فخور بكل التجهيزات الخاصة بالحدث، وأن الاتحاد جند كل أجهزته الفنية والإدارية للمشاركة في تنظيم الطواف لضمان تحقيق النجاح المنشود والمتوقع الذي يليق باسم ومكانة دولة الإمارات.