7 برامج تثري دورة جديدة على قناة أبوظبي

كشفت قناة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن تفاصيل دورة برامجية جديدة بدأت هذا الشهر، وتضم مجموعة من البرامج المتنوعة والجديدة تشمل المواضيع الترفيهية والسياسية والثقافية الهادفة إلى جانب أعمال درامية متميزة وحصرية تعكس في مجملها توجهات أبوظبي للإعلام نحو تحقيق نقلة نوعية شاملة، وإنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته.

وتعرض القناة 7 برامج جديدة هي «تحدي النجوم Celebrity Game Face»، و«لا تشلون هم»، و«السطر الأخير»، و«غني ع العالي»، وIn Style with RYM” و«My Lifestyle» مع مينا روز، و«إكسبوبيديا»، إضافة إلى العرض الأول والحصري للدراما السعودية «بخور القصايد» من إنتاج أبوظبي للإعلام، والدراما الاجتماعية المشوقة «إلا أنا».

وانطلق أول برامج الدورة الجديدة مع نجمة الكوميديا شيماء سيف في برنامجها الترفيهي «تحدي النجوم» Celebrity Game Face، ويطل خلاله ثلاثة ضيوف من المشاهير مع أصدقائهم أوعائلاتهم من منازلهم بطريقة عفوية يعرض في العاشرة من مساء كل أربعاء. كما بدأت القناة عرض «غني ع العالي» Unplugged الذي يجري تصوير حلقاته على أسطح المباني في مدن عربية مختلفة، وتقدمه ملك الحسيني في العاشرة من مساء كل خميس.

تتضمن الدورة الجديدة البرنامج الحواري «السطر الأخير» الذي يطرح أبرز القضايا السياسية والاجتماعية من أنحاء العالم، ويسعى مقدمه أحمد اليماحي إلى عرض وجهات نظر ومواضيع مختلفة مثيرة للنقاش في التاسعة من مساء كل سبت.

حدث عالمي

يقدم فهد هيكل البرنامج الوثائقي الحواري «لا تشلون هم» ليسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات في خدمة المجتمع، ويعرض الساعة 8:30 من مساء كل سبت اعتباراً من 6 مارس، وخصصت القناة لجمهورها من السيدات البرنامج الواقعي «MY Lifestyle» مع مينا روز«الذي يرافق مقدمة البرنامح خلال حياتها الطبيعية كربة منزل وامرأة عاملة وأم وزوجة، ويعرض من الأحد إلى الخميس الساعة 6:30 اعتباراً من 28 فبراير، وتقدم القناة البرنامج «إكسبوبيديا» للتعريف بمستجدات «إكسبو دبي 2020»، إذ تحاور أميرة محمد ممثلي الدول التي ستشارك في الحدث العالمي الأكبر في المنطقة، ويعرض البرنامج كل سبت الساعة 7:30 مساء، كما تعرض القناة برنامج «In Style with RYM» وتستضيف ريم السعيدي في كل حلقة خبراء ستايلست وخبراء موضة ومكياج كل ثلاثاء في العاشرة مساء.

وتطل القناة على الجمهور بعرض أول وحصري للدراما السعودية «بخور القصايد» المكونة من عشر قصص تدور أحداثها حول مجموعة من قصص الحب الرومانسية والاجتماعية. المسلسل من بطولة تركي اليوسف وميلا الزهراني وبدر اللحيد وطلال السدر، ومن تأليف عفاف مطر وإخراج إياد عصام نظمي وعمر إبراهيم، ويبث من الأحد إلى الخميس الساعة 9 مساء، وتعرض القناة أيضاً الدراما الاجتماعية «إلا أنا» من الأحد إلى الخميس الساعة 7 مساء، ويتميز العمل بأحداث متصلة تسرد كل حكاية في 10 حلقات تمثل جوانب من حياة الشريحة الأكثر تأثيراً في المجتمع وهي المرأة.

وعلى مستوى البرامج، تستمر قناة أبوظبي في عرض مواسم جديدة من البرامج التي لاقت نجاحاً لدى المشاهدين، منها «السيرة» مع وفاء الكيلاني، و«هذا أنا»، و «للصحة عنوان»و «نحو المستقبل»، و «يلا سوشيال»، و«زهرة الخليج» و«تصاميم»