شكرا لقرائتكم خبر عن صيني يقطع الكهرباء عن آلاف المنازل ليمارس تمارين المعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي - أ ف ب

تسلق رجل في الصين عمود كهرباء في جنوب غرب البلاد، حيث قام بحركات رياضية من الأعلى، ما أذهل المتفرجين في الموقع وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الشرطة اقتادت الرجل الذي لم تذكر اسمه بعد تصرفه الغريب في ضواحي مدينة تشنغدو، وهو لم يصب بأي أذى.

ونشر مقطع فيديو على خدمة ويبو الصينية للتدوينات القصيرة يظهر الرجل معلقاً على علو 10 أمتار في الهواء وهو يمارس تمارين معدة من أعلى عمود الكهرباء.

وقالت صحيفة الشعب الحكومية: «قطعت شركة الكهرباء المحلية التيار بصورة طارئة، ما حرم عشرات آلاف المنازل من التغذية».

وذكرت صحيفة «ذي بيبر» في شنغهاي أن أفراداً في خدمات الطوارئ، بينهم عاملون في المجال الطبي، هرعوا إلى المكان.

ولم يتضح هدف الرجل من هذه الخطوة لكن وسائل الإعلام الحكومية حذرت من تقليد أي شخص هذا السلوك «الخطر».

وشكّلت الحادثة موضوعاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مع سيل من الرسائل المرتبطة به.

وقال أحد مستخدمي شبكة ويبو تأثر بانقطاع الكهرباء جراء هذه الحادثة: «لقد انزعجت لانقطاع التيار الكهربائي، وعندما اطلعت على الأخبار وعرفت السبب شعرت بالضيق والمتعة في الوقت عينه»، وانتقد مستخدم آخر الخطوة قائلاً إن قطع التيار الكهربائي قد يهدر أموالاً طائلة، وقد يؤدي إلى وقوع حادث مميت.