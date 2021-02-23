شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئة الشارقة يتعرفون إلى خطورة الألعاب الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قدمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين ورشة «الألعاب الإلكترونية»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وقدم الورشة شرطي أول طلال البلوشي وأدارها مايد المر أحد منتسبي مركز ناشئة واسط.

هدفت الورشة إلى رفع الوعي حول تأثير هذه الألعاب وأضرارها وكيفية انعكاسها على الفرد والمجتمع ، وأوضح طلال البلوشي خلال الورشة أن الألعاب الإلكترونية انتشرت بصورة كبيرة جداً وتعتبر سلاحاً ذا حدين، فإما أن يكون استخدامها بطريقة إيجابية وإما بطريقة سلبية، وتعتبر إيجابية في حال انتفع الشخص منها وسلبية في حال أفرط في استخدامها.

وأتاح البرنامج الفرصة للمشاركين للتعرف إلى خطورة الألعاب الإلكترونية وأثرها على الفرد والمجتمع، وكيفية تحديد الهدف من هذه اللعبة بشرط ألا تكون فقط للتسلية، وإنما يجب أن يكون هناك هدف تعليمي أيضاً، إضافة إلى الموازنة بين المتعة والمحتوى التعليمي، وتم تعريف المشاركين بطرق حماية مستخدمي الأجهزة الإلكترونية من خلال الوقاية من الجرائم الإلكترونية.

وختم البلوشي الورشة معرفاً أولياء الأمور بأهمية دورهم في التعامل مع أبنائهم أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.