مدرب أتلانتا: لن نفقد شخصيتنا في مواجهة ريال مدريد

بيرجامو - رويترز

قال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا، إن فريقه لن يفقد شخصيته عندما يواجه ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مضيفاً أن أزمة الإصابات التي تضرب منافسه لن تحد من خطورة الفريق الإسباني.

ويلتقي الفريقان في بيرجامو ذهاباً يوم الأربعاء، وسافر ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة إلى إيطاليا بتشكيلة تضم 11 لاعباً جاهزاً فقط من الفريق الأول.

ويشتهر أتلانتا الذي بلغ دور الثمانية بموسمه الأول في المسابقة العام الماضي بالمجهود البدني الكبير للاعبيه، وطريقة لعبه الهجومية، وأكد جاسبريني عزمه على عدم تغيير طريقة لعب الفريق كثيراً في مواجهة ريال مدريد.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي: «لن نفقد شخصيتنا أمام ريال مدريد، والتي ساعدتنا على التأهل لدوري الأبطال ومنافسة الكبار في إيطاليا. روح الفريق لن تتغير، لكن يجب أن نتحلى بالحذر والتركيز. نرغب في منافسة أفضل الفرق في العالم».

ويفتقد ريال مدريد العديد من اللاعبين البارزين للمواجهة في إيطاليا، حيث انضم المهاجم كريم بنزيمة إلى إيدن هازارد وسيرجيو راموس وداني كاربخال ومارسيليو في قائمة المصابين هذا الأسبوع.

لكن الفريق الإسباني سيدخل مواجهة الأربعاء منتشياً بفوزه بأربع مباريات متتالية في الدوري ليتقدم للمركز الثاني، ولم يدخل أي هدف مرماه في آخر ثلاث مباريات.

وقال جاسبريني: «الفوز سيكون أفضل نتيجة، لكن يجب أن نتحلى بالحذر. سنواجه منافساً خطيراً حتى في غياب العديد من لاعبيه. نتحلى بالهدوء. لسنا الطرف الأكثر ترشيحاً، ولا نعاني ضغوطاً للتأهل. نرغب في اختبار قدراتنا أمام منافس بحجم ريال مدريد للوقوف على مدى تطورنا».

وقدم أتلانتا عروضاً طيبة مؤخراً، وفاز بثلاث مباريات متتالية، ولم يخسر في آخر خمس مباريات قبل مواجهة ريال مدريد.