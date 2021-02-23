شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التنمية المحلية للنواب: إنشاء كبارى على محاور مصر الجديدة لمنع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عدد من التساؤلات لممثل التنمية المحلية، محمد السيد، قائلا:" ما حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر بشأن هدم بعض المباني الأثرية لتنفيذ مشروعات، وهل هناك تنسيق مع الوزارة المعنية فى هذا الصدد".

وطالب عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، وضع مزيد من الحواجز والعلامات الإرشادية على المحاور والطرق والكبارى، وذلك على مستوى الجمهورية، وعلى وجه التحديد فيما يخص منطقة مصر الجديد

متابعا:" نثني على إنشاء المحاور والكبارى التى تذلل العقبات أمام المواطنين، وساهمت بشكل كبير فى سهولة الحركة، وتحسين مستوى الخدمة بصورة كبيرة، ووضع مزيد من العلامات الإرشادية سيقلل من الحوادث، واخيراً ما مدى التنسيق بين التنمية المحلية والسكة الحديد لتعظيم الاستفادة من أصول السكة الحديد ومنع التعدى عليها.

وعلق محمد السيد، قائلا:" فيما يخص العلامات الإرشادية هناك تنسيق مع الهيئة الهندسية وتم بالفعل إنشاء 4 كبارى لخدمة المواطنين، حيث يتم المرور على المحاور الجديدة بالكامل للوقوف على الأماكن التي تستوجب إنشاء كوبرى، كما تم التنسيق أيضا مع السكة الحديد لتعظيم الاستفادة من أملاك السكة، وفيما يتعلق بهدم المنازل الأثرية :" هرجع للمحافظة معنديش تفصيله بصراحة".