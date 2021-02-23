شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تطالب بسرعة البت فى طلبات نزع الملكية وصرف التعويضات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سرعة البت فى صرف التعويضات فيما يخص نزع الملكيات للطرق الداخلية والمحلية، بالإضافة إلى التنسيق بين اللجان التى تنزل على أرض الواقع، لتفعيل ملاحظات النواب الخاصة بدوائرهم ومشاكل المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية الذى سبق وألقاه وزير التنمية المحلية أمام البرلمان.

وتابع: "نزول النائب مع المسئول فى الدائرة يعنى مزيد من التعاون بين السلطتين، ووضع النائب أمام مسئولياته فى نفس الوقت، خاصة أن نزول النائب للدائرة يكون لطلب خدمة عامة للمواطنين أهالى الدائرة وليس لصالح خدمة شخصية.

وقدم عدد من النواب، الشكر للقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة، وما تستهدفه من تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتوفير فرص عمل للشباب فى القرى والريف، والتصدي لفكرة الهجرة الخارجية، حتى تكون هذه القرى والريف جاذب للشباب من خلال توفير فرص عمل مناسبة وحياة تليق بهم، مؤكدين ان هذه المبادرة أصبحت مشروع قومى.

وعلق محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن كافة القرى والمدن المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة ستشهد طفرة كبيرة فى مختلف الخدمات، وفيما يخص القرى أو المدن غير المدرجة ضمن المبادرة سيتم بحثها فى العاجل للوقوف على الخدمات المقدمة وكيفية النهوض بمستوى اخدمات، وفيما يخص الأولوية لمشروعات الاستكمال يتم التنسيق بين المحافظات لإدراج هذه الموضوعات أولا لخدمة المواطنين.