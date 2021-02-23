شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لممثل التنمية المحلية: بعض الطرق متهالكة والتكسير بعد الرصف إهدار للمال العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب، إن مركز الصف له طبيعة خاصة فى الطرق الداخلية، متابعا:" 17 عاما عندى طريق نصف متكسر والنصف الآخر مرصوف فى الوقت الذى يستخدم الطريق 600 ألف نسمة، كما أنه يربط الصعيد بالقاهرة، ولا يوجد خدمات على الطرق مع الأخذ فى الاعتبار أن الأهالى يطالبون رصف الطريق فى المقام الأول، مبنعرفش نمشى على رجلينا"، مطالبا ممثل التنمية المحلية تنظيم زيارة لمركز الصف، للوقوف على ما يتم بالمركز خاصة فى الأحوزة العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية الذى سبق وألقاه وزير التنمية المحلية أمام البرلمان.

وفى سياق متصل، وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، عدد من الانتقادات لوزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بإجراءات رصف الطرق فى المحافظات، قائلا: "أموال الشعب يتم إهدارها فى رصف الطرق، التى يتم تكسيرها بعد رصفها بمدة 6 شهور".

وانتقد زين الدين إجراءات مناقصات الرصف، قائلا: "ما يحدث هو أن مقاول يأخذ من مقاول ثم مقاول من الباطن لآخر من الباطن"، متابعا: "الأمر يتم على مراحل عديدة، وأسأل هنا لحساب من ذلك، خاصة وأن كل مقاول يحصل على المناقصة بسعر أقل".

وأضاف: "ما المانع أن يتم إرساء المناقصة على المقاول بذلك السعر الأقل فى النهاية، لتوفير المال العام ووقف إهداره، طالما اننا عارفين سعر التنفيذ الفعلى كام".

وقال زين الدين: "للأسف عندى طرق متكلفة 70 مليون جنيه ولا تساوى شيء الآن"، مطالبا بتوحيد لمواصفات الطرق، بحيث لا يتم الرجوع إليها بعد رصفها إلا بعد خمس سنوات على الأقل.

وفى ذات الصدد، طالب النائب خالد عبد المولى، وضع آليات وأطر واضحة وصريحة بشأن رصف الطرق الداخلية، والتنسيق بين النواب والمحافظين فى هذا الصدد، حتى يشعر المواطن بالخدمات على أرض الواقع.