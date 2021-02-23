شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب": مصر تشهد نقلة نوعية بمجال الطرق والكبارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه منذ زمن بعيد قطاع التنمية المحلية مشغول بهموم المواطن، خاصة أن هذا القطاع يتعامل بشكل مباشر مع المواطنين على مدار اليوم، مشددا على أنه يجب تنمية الموارد البشرية بالتنمية المحلية لخدمة محدودى الدخل، الذى نال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار 7 أعوام.

وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مصر تشهد نقلة نوعية هائلة بمجال الطرق والكبارى، وتصنيف مصر تقدم 90 مركزا علي مستوى العالم في مشروعات الطرق والنقل والمواصلات، وكان لهذا نتائج فى تقليل نسبة الحوادث، نظرا للتطور الهائل الذى تشهده مصر، لافتًا إلى أن مجلس النواب اتخذ علي أجندته أن يكون هناك تعاون مع الوزراء، وكان هناك اجتماع منذ أيام مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية لمجلس النواب، ودار حديث حول ما يريده المواطن المصري من خدمات.

متابعا: "رئيس مجلس الوزراء وجه توجيها صارما وحازما بالتعاون التام مع النواب حتى يشعر المواطن أن هناك عمل جاد، وحتى يشعر المواطن بالعمل على الأرض، وبالتالى سيكون هناك التزام من قبل المحافظين فى حدود الإمكانيات والخطط الاستراتيجية والفنيات بين النواب والمحافظين".