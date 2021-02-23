شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل التنمية المحلية لـ"نقل النواب": 35.5 مليار تكلفة تطوير الطرق الداخلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إنه تم رفع مساحة الطرق الداخلية على صعيد المحافظات خلال الفترة السابقة وتكلفة تطويرها، وذلك للوقوف على الطرق التى لها أولوية عاجلة فى التطوير لرفع تقرير بها، وبناء على هذه الدراسة بلغت قيمة رفع كفاءة الطرق الداخلية على مستوى المحافظات 35.5 مليار جنيه، وتم تقسيمها لثلاثة مراحل وفقا للأولوية، وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات، واتضح من خلال هذا التقسيم أن المرحلة العاجلة تتطلب توفير 17.1 مليار جنيه، وخلال السنوات السابقة بداية من العام المالى 18/19 تم تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المحافظات، وبلغت نسبة التنفيذ فى المشروعات العاجلة لربط الطرق المحلية بالطرق الإقليمية تقريبا حوالى 75%.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن خلال العامين المقبلين سيتم ضخ 25 مليار جنيه، لتطوير الطرق ومن ضمنها تطوير الطرق فى القرى.

وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، كشف النقاب عن آلية اختيار الطرق فى المشروع التى يشملها التطوير، كيفية التفريق بين طريق وآخر، معايير الاختيار وحجم الإنجازات، وما تم من خلال الربط فى الطرق بين المراكز والمحافظات والجهة المسؤولة عنها من المسئول عن الصيانة الدورية، بالإضافة إلى حجم مشروعات الطرق فى تطوير القرى فى مبادرة حياة كريمة، واستراتيجية الوزارة فى التعامل مع هيئة الطرق والتعويضات المستحقة للمواطنين وكيفية صرفها وتلبية احتياجاتهم نظير القرارات التى تصدر لنزع الملكية كيفية تنفيذها وبشكل سريع.