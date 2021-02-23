منصور بن زايد: الإمارات تمضي بثقة نحو صناعة مستقبل أفضل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 06:09 مساءً - أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي بثقة وخطوات ثابتة نحو صناعة مستقبل أفضل لأبنائها والأجيال القادمة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتواصل مسيرة التنمية الشاملة، التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون منذ خمسين عاماً.

تحقيق رؤى القيادة

وقال خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاستعداد للخمسين، الذي عقد ضمن أعمال “خلوة عام الخمسين”، ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن حكومة دولة الإمارات نجحت خلال “عام الاستعداد للخمسين”، في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة بإطلاق ورشة عمل وطنية موسعة للتخطيط لمستقبل الإمارات خلال العقود الخمسة المقبلة.

تابع: وذلك رغم ما حمله العام الماضي من تحديات كبيرة أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وانعكست على العمل الحكومي والنشاط الإنساني في مختلف أنحاء العالم.

7 قطاعات حيوية

أضاف، إن إنجازات ومخرجات عمل الفرق الوطنية للاستعداد للخمسين التي شملت 7 قطاعات حيوية، تشكل أسساً لعمليات التخطيط المستقبلي التي تقودها الدولة في مختلف المجالات، وداعماً لتحقيق رؤى القيادة بتحقيق المراكز الأولى عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات.

وأشاد بالمشاركة المجتمعية من كافة فئات الطيف المجتمعي الإماراتي من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص وأهلي في صياغة المستهدفات ضمن مشروع الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقال: ” فخورين بكل الجهود والأفكار والآراء التي شارك فيها المجتمع للاستعداد للخمسين المقبلة ، ودولة الإمارات مقبلة على مرحلة مهمة في تاريخها الحديث يملؤها الأمل والطموح، لوضع بصمتها الحضارية الخاصة في مسيرة التنمية”.

شارك في الاجتماع محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة التي تضم، عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام اللجنة.

6 مسارات رئيسية

وأكدت اللجنة في اجتماعها أهمية ترجمة مخرجات عمل الفريق الوطني للاستعداد للخمسين في تصميم التوجهات المستقبلية في 6 مسارات رئيسية تغطي 50 موضوعا، وتشمل المجتمع، والتعليم ورأس المال البشري، والاقتصاد، والبنية التحتية والاستدامة البيئية، والأمن والسلامة والعدل، وحكومة المستقبل.

واستمع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وأعضاء لجنة الاستعداد للخمسين، إلى شرح حول نتائج عمل الفريق الوطني، والمرئيات والتوجهات التي تم تصميمها من خلال 36 اجتماعا تشاوريا لحكومة دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 1600 وزير ومسؤول حكومي، في ترجمة لجهود فرق العمل الوطنية التي ضمت أكثر من 5 آلاف مسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخبراء والمتخصصين، وممثلين عن الشباب والمجتمع، وشهدت عقد أكثر 3 آلاف اجتماع وورشة عمل ومختبر ابتكار، وتنظيم اجتماعات مع أكثر من 1600 خبير ومتخصص.

30 ألف فكرة

وتناول الاجتماع نتائج مشروع تصميم الخمسين عاما المقبلة الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أكبر مشروع لتصميم المستقبل بالشراكة مع المجتمع، والذي استقطب أكثر من 30 ألف فكرة من خلال أكثر من ألف فعالية شاركها بها أكثر من 100 ألف من أفراد المجتمع.

واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية بالشراكة مع لجنة الاستعداد للخمسين.

تصور متكامل

وتتضمن مهام اللجنة وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والإطار الزمني لتطبيقها، وتطوير منظومة العمل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل بمشاركة كافة فئات المجتمع.

كما تعمل على وضع الخارطة الاقتصادية الجديدة، وتطوير القطاعات الحيوية، ووضع تصور متكامل للمجتمع، وتصميم وترسيخ منظومة القيم الحضارية والإنتاجية للأجيال الجديدة لإعدادها للخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في عمليات التخطيط للمستقبل.

يذكر، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنا في ديسمبر/ كانون الأول 2019، العام 2020 “عام الاستعداد للخمسين”.

ووجّها بتشكيل لجنتين تابعتين لمجلس الوزراء، “لجنة الاستعداد للخمسين” برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والثانية للإشراف على الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.