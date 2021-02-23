شباب الصحفيين المصريين: إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني يعكس إيمان الدولة المصرية بحرية الرأي

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

رصدت جبهة شباب الصحفيين المصريين ردور الأفعال الإيجابية من مختلف المنظمات الحقوقية التي أشادت بإخلاء سبيل الدكتور حازم حسني استاذ العلوم السياسيه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة, مؤكدة الجبهة علي ان ذلك يؤكد اهتمام الدولة المتزايد بملف الحقوق والحريات العامة للبلاد.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفية: أن الجبهة رصدت جزء من الاشادات الواسعة التي سيطرت على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما قالة النائب السابق محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه حول اشادتة بالإفراج عن د.حازم حسني بعد أن أجرى مداخلات هاتفية في بعض القنوات الفضائية عن إخلاء سبيله.

وأضاف طوالة: أن هذه الاشادات الكبيرة امتدت إلى الأوساط الصحفية والإعلامية والمعنيين بالقضايا الحقوقية بالبلاد مؤكدين على أن قرارات الدولة تعكس بكل صدق وشفافية اهتمامها بالملف الحقومي وأكبر دليل على إيمانها الراسخ النابع من إرادة وطنية بحرية الرأي والتعبير.