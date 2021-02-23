إشادات دولية وردود أفعال إيجابية بقرار إخلاء الدكتور المصري حازم حسني

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

ردود أفعال إيجابية من مختلف المنظمات الحقوقية تتضمن الإشادة بإخلاء الدكتور المصري حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بكلية الآقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المصرية.



وأكد رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي علي الاهتمام الدولة المتزايد بملف الحقوق والحريات العامة بالبلاد.

وأشاد النائب السابق المصري محمد أنور السادات، رئيس حزب التنمية والإصلاح، بالإفراج عن الدكتور حازم حسني بعد أن أجرى مداخلات هاتفية في بعض القنوات الفضائية عن إخلاء سبيله.

كما اشادت الأوساط الصحفية والإعلامية بقرار الإفراج عن الدكتور المصري حازم حسني، وقد اشار عدد من المعينين بالقضايا الحقوقية بالبلاد الي أن قرارات الدولة تعكس بكل صدق وشفافية اهتمامها بالملف الحقومي وأكبر دليل على إيمانها الراسخ النابع من إرادة وطنية بحرية الرأي والتعبير