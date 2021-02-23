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 شيخ قبيلة هبر جعلو  الصومالية يعتذر للإمارات.. ويؤكد إنسانية أبو ظبي ببلاده

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

كشف فيديوجراف بأنه انتشرت عدة إدعاءات كاذبة عن الإمارات خلال الساعات الأخيرة الأخيرة.

 

وأوضح الفيدوجراف بأن وزير الإعلام الصومالي ادعى تدخل الإمارات في شئون بلاده.

 

كما أن شيخ قبيلة هبر جعلو  الصومالية اعتذر عن تلك التصريحات مؤكدا إنسانية أبو ظبي ببلاده، ولكن.. ماذا قدمت الإمارات الصومال مؤخرا.. حيث ساهمت في بناء الجيش الصومالي من أجل مواجهة الإرهاب و تدريب الآلاف من الصوماليين من أجل تحقيق هذا الهدف .

 

وكشف الفيديوجراف أيضااً بأنها فتحت جسور لتقديم الاغاثات الإنسانية وقت حدوث المجاعة  وافتتحت مستشفيات لعلاج الصوماليين المتضررين من و حفرت آبار لاستخراج المياة لإنقاذ الصوماليين من العطش.. رغم الادعاءات الكاذبة لوزير الإعلام الصومالي لن تتراجع عن دورها، ومن المتوقع إرسال مساعدات إماراتية جديدة للصومال مستقبلا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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