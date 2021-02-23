رئيس البرلمان العربي : مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان.



جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الأول للجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي التي عقدت اجتماعا مشتركا بالجامعة العربية مع رينهولد لوباتكا رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، بحضور عدد من أعضاء البرلمان العربي وأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب، والسفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي.

وقال العسومي إن الاجتماع المشترك مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب يمثل خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال.