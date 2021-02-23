ليبيا.. 489 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الثلاثاء، تسجيل 489 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد وشفاء 897 شخصا خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 189 إصابة، فيما لم تشهد أي حالات فاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 130 ألفًا و701 شخص، بينهم 11 ألفًا و559 حالة نشطة، وتوفي 2125 شخصًا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.