جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مركز معتمد لاختبار "آيلتس"

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 فبراير 2021

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني، لاعتمادها كمركز اختبار لامتحان كفاءة اللغة الإنجليزية.



يأتي ذلك ابتداء من شهر فبراير/شباط الجاري تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني ما يتيح لكل الطلبة في دولة الإمارات فرصة التقدم لإجراء اختبار "آيلتس" العالمي في الجامعة سواء في مقرها في أبوظبي أو فرعها في إمارة عجمان.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية تماشيا مع خطط الجامعة التطويرية التي تهدف إلى جعل الحرم الجامعي مركزا علميا وثقافيا متميزا لخدمة المجتمع بجميع شرائحه، حيث يعتبر اختبار "آيلتس" أحد الأدوات المهمة للالتحاق بالتعليم الجامعي وسوق العمل وتحقيق التميز في مختلف المجالات المعرفية والمهنية.

وقال الدكتور خالد الظاهري مدير الجامعة إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحرص على تقديم خدمة متميزة لجميع الطلبة عبر إيجاد بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطالب الثقافية والمعرفية والعلمية، فيما تلعب مكانة الجامعة المميزة بوصفها الجامعة الأولى من نوعها المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية دوراً كبيراً في جعلها الجهة الأمثل لاستضافة هذا الاختيار العالمي.

من جانبه، أكد ديب أديكهاري مدير الامتحانات في المعهد البريطاني أن اعتماد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مركزاً لتسجيل اختبار "آيلتس" للمجلس الثقافي البريطاني ومكانا لأداء اختبارات "آيلتس" الورقية والكمبيوتر هو إضافة نوعية لقائمة المراكز المرخصة في الدولة للتقدم للاختبارات، حيث إن الشراكة معها هي خطوة مهمة تعكس التزام المجلس الثقافي البريطاني بدعم مؤسسات التعليم العالي الرائدة في الدولة بشكل مستمر ".

يذكر أن اختبار "آيلتس" هو أكثر الاختبارات شعبية في العالم لفحص مقدرة الشخص وتمكنه من اللغة الإنجليزية، حيث يحظى باعتراف دولي لدى أكثر من 10 آلاف مؤسسة وجامعة في جميع أنحاء العالم كما أن الامتحان معترف به لدى العديد من الجامعات الرائدة داخل الدولة وخارجها.