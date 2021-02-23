متحدث عسكري ينوه عبر السومرية بشأن 'خطأ' يخص قصف الخضراء

وقال الخفاجي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إنه "أخطأ يوم أمس بشان تحديد جهة انطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء"، مؤكداً إن "جهة الانطلاق كانت من حي السلام (الطوبجي) وليس من الكرادة".وأضاف، أن "غاية العمليات التي تستهدف اربيل أو قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين وحتى التي تستهدف الخضراء في بغداد هو الاضرار بعلاقات العراق ومصالحه".

وأشار إلى أن "تلك الاستهدافات تتزامن مع زيارة البابا التاريخية والمهمة للجانب العراقي"، لافتاً إلى إن "رسالة زيارة البابا هي رسالة أمان ولا تروق للإرهابيين الذين يستخدمون السلاح خارج نطاق الدولة".

وأوضح، أن "من يستهدف البعثات الدبلوماسية هي تنظيمات لا فرق بينها وبين التنظيمات الارهابية الأخرى لانها توجه سلاحها ضد مؤسسات رسمية تساعد العراق، بل أن تلك الاعتداءات تطال المدنين أيضاً"، مبيناً أن "قصف يوم أمس أسفر عن تدمير عدة عجلات تابعة لمدنيين"



واكد الخفاجي، أن "القوات العراقية تملك الامكانية على مجابهة كل التحديات الأمنية".