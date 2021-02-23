انت الان تتابع خبر بالفيديو: محكمة تركية تدين الزعيم الكردي... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1919 - بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.
1944 - قيام الاتحاد السوفياتي بتهجير قسري للشيشان.
1999 - محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة.
1934 - الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.
1941 - لأول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.
1944 - قيام الاتحاد السوفياتي بتهجير قسري للشيشان.
1999 - محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة.
2017 - قُوَّات من الجيش السوري الحر تسترجع مدينة الباب في شمال سوريا من تنظيم داعش.
2018 - النيابة العسكرية المصرية توقف سامي عنان رئيس الأركان السابق بعد إعلان ترشحه للرئاسة.