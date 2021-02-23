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بالفيديو: محكمة تركية تدين الزعيم الكردي... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1919 - بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.

1934 - الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.

1941 - لأول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.

1944 - قيام الاتحاد السوفياتي بتهجير قسري للشيشان.


1999 - محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة.

2017 - قُوَّات من الجيش السوري الحر تسترجع مدينة الباب في شمال سوريا من تنظيم داعش.

2018 - النيابة العسكرية المصرية توقف سامي عنان رئيس الأركان السابق بعد إعلان ترشحه للرئاسة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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