انت الان تتابع خبر بالفيديو: محكمة تركية تدين الزعيم الكردي... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1919 - بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا. 1934 - الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا. 1941 - لأول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم. 1944 - قيام الاتحاد السوفياتي بتهجير قسري للشيشان.



1999 - محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة. 1999 - محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة. 2017 - قُوَّات من الجيش السوري الحر تسترجع مدينة الباب في شمال سوريا من تنظيم داعش. 2018 - النيابة العسكرية المصرية توقف سامي عنان رئيس الأركان السابق بعد إعلان ترشحه للرئاسة.