عمليات بغداد: ضرباتنا أوجعت العدو وأصبح يعاني الانهيار

بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد عمليات بغداد، اللواء الركن احمد سليم، اليوم الثلاثاء، إن ضربات القوات الأمنية أوجعت الأعداء وجعلتهم في حالة انهيار.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن قائد العمليات "وضمن جولته في مناطق شمالي بغداد، عقد مؤتمر أمني في مقر اللواء (٥٤) فرقة المشاة السادسة، بحضور قيادات أمنية كبيرة، لمناقشة أهم نقاط الارتقاء بمستوى الأداء في العمليات الاستباقية وأخذ الحيطة والحذر والمحافظة على مكتسبات النصر، لاسيما أن العدو يعاني الانهيار في هذه المرحلة بسبب الضربات الموجعة التي تلقاها في العملية الأخيرة التي نفذها أبطال قواتنا الأمنية والتي حالت دون تحقيق نواياه الخبيثة".



وأكد سليم، وفقاً للبيان، على ضرورة "العمل كخلية واحدة مع جميع الجهات والأجهزة الأمنية، واستثمار القوات المتاحة في ضرب العدو، وتقوية أواصر العلاقة بين رجل الأمن والمواطنين ووجهاء وشيوخ العشائر، مشدداً على معالجة السلبيات إن وجدت والقضاء على الأمور التي تسيء إلى سمعة الجيش".

