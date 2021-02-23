الدوري العراقي الممتاز يشهد ثلاثة تعادلات اليوم

جرت، اليوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.



جمعت المبارة الاولى ناديي الصناعات الكهربائية والنفط على ملعب الصناعات وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليرفع الصناعات رصيده للنقطة 16 بالمركز 20، فيما وصل النفط للنقطة 29 بالمركز السابع.

وجمع اللقاء الثاني فريقي الكرخ وضيفه زاخو على ملعب احمد راضي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ورفع زاخو رصيده للنقطة 30 بالمركز السادس، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 23 بالمركز العاشر.

وضيف ملعب السماوة مباراة فريقه السماوة مع ضيفه نفط الوسط والتي انتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف ورفع السماوة رصيده للنقطة 18 بالمركز 17، ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 32 بالمركز الرابع.