سرت جاهزة أمنيا لجلسة منح الثقة للحكومة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعدت مدينة سرت الليبية لاحتضان جلسة مجلس النواب المقررة خلال الأيام المقبلة، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي " عبدالله بليحق " جاهزية المدينة لاستقبال الجلسة المرتقب عقدها لمنح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد ديبية.

وأضاف بليحق في بيان اطلعت ”الخليج 365” علي نسخة منه، الثلاثاء، أن البرلمان تلقى رداً رسمياً من لجنة الخمسة العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في دعوتها للمؤسسات الليبية لاحترام خارطة الطريق التي أقرّها منتدى الحوار السياسي.

البعثة الأممية تجدد دعمها لاستكمال خارطة الطريق بليبيا



وأضاف السفير نورلاند في تغريدة له على موقع "تويتر" أنه يجب استكمال الخطوات المؤدية إلى انتخابات ديسمبر، بما في ذلك إعادة عقد مجلس النواب في أقرب وقت لمنح الثقة."

يأتي ذلك فيما اتخذت بلدية سرت عدة إجراءات وترتيبات استعدادًا لاستقبال اجتماعات انعقاد جلسة مجلس النواب خلال الأيام القادمة، بينها تشكيل ثلاث لجان، هي لجنة الخدمات، والإعلام والاستقبال.

وقالت بلدية سرت، في بيان سابق اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن رئيس مجلسها التسييري عقد اجتماعًا موسعًا، بحضور عدد من مسؤولي خدمات النظافة والكهرباء والمياه والاتصالات.

تشكيل الحكومة

وفي سياق متصل، يواصل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة العمل على تشكيل حكومته، مؤكدا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه لن يقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا.

والتقى الدبيبة، الجمعة، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمناقشة الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه سيسعى "للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا".





ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف، فإن أمام الدبيبة 21 يوما بدأت في 5 فبراير/شباط الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب الليبي من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.