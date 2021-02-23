شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: الصواريخ العبثية تستهدف إحراج الحكومة العراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - ”الخليج 365”:

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره. وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء «لن تكون أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام». وتابع «نفوس ضعيفة كانت تترقب انهيار الوضع الاقتصادي منذ شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة». ولفت الكاظمي إلى أنه «بعد أن كان احتياطي النقد الأجنبي للعراق مهدداً بالانهيار، فقد أخذ بالتصاعد، ويتوقع له أن يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الإصلاحية وتغيير سعر الصرف. كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل».